Fiscal/ Impôt sur le revenu
Fiscal - Impôt sur le revenu

Investissements Scellier : plafonds de loyer et de ressources des locataires pour 2026

Les plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables en 2026 pour le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Scellier (hors outre-mer) sont connus.

Publié le 22/01/2026
quoti-20260122-fiscal.jpg

Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Scellier, prévu à l'article 199 septvicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Le Scellier intermédiaire est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.

Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2026 (hors outre-mer), calculés par nos soins.

Pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :

 

Zones

A

B1

B2

Secteur libre

27,09 €

18,83 €

15,41 €

Secteur intermédiaire

21,67 €

15,06 €

12,33 €

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :

 

Zones

A bis

A

B1

B2

C

Secteur libre

26,93 €

19,97 €

16,10 €

13,15 €

9,14 €

Secteur intermédiaire

21,54 €

15,98 €

12,88 €

10,52 €

7,31 €

Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2026 dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire sont les suivants :

 

Zones

A

B1

B2

C

Personne seule

56 142 €

41 704 €

38 227 €

37 967 €

Couple

83 906 €

61 240 €

56 137 €

51 031 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

100 859 €

73 313 €

67 206 €

61 095 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

120 812 €

88 724 €

81 333 €

73 939 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

143 021 €

104 136 €

95 460 €

86 779 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

160 936 €

117 467 €

107 678 €

97 889 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 17 938 €

+ 13 343 €

+ 12 232 €

+ 11 119 €

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalImpôt sur le revenu
A lire aussi

quoti-20260121-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Investissements Duflot-Pinel-Denormandie : plafonds de loyer et de ressources des locataires pour 2026

Les plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables en 2026 pour le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie sont connus.
quoti-20251202-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Réduction pour dons : une association d’aide aux grévistes n'est pas d’intérêt général

Dès lors qu'une association qui gère une caisse de grève n'exerce pas, de manière effective, une activité à caractère social ou humanitaire, les dons qu'elle reçoit n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
quoti-20251119-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Remboursement de frais de déplacement non justifiés : quelle catégorie d'imposition ?

Les remboursements de frais de déplacements du gérant de SARL, même non justifiés, sont par principe un élément de rémunération imposable en tant que salaires, sauf exceptions tenant à l’absence de comptabilisation de ces sommes, à leur caractère excessif ou si les frais sont par nature sans lien avec les fonctions.