With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur le revenu
Fiscal - Impôt sur le revenu

Réduction pour dons : une association d’aide aux grévistes n'est pas d’intérêt général

Dès lors qu'une association qui gère une caisse de grève n'exerce pas, de manière effective, une activité à caractère social ou humanitaire, les dons qu'elle reçoit n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

CAA Paris 25-9-2025 n° 23PA05262

Publié le 02/12/2025
Par Alexandra RENAUD
quoti-20251202-fiscal.jpg

©Gettyimages

N’est pas un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du CGI, l’association qui verse des aides financières à des salariés, syndiqués ou non, ayant cumulé un minimum de deux jours de grève consécutifs et s’étant mis en grève contre un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel, sans distinction de la situation et des difficultés financières des salariés grévistes bénéficiaires de ces aides. 

Ainsi, ne permet pas de démontrer le caractère social de l’activité de l’association : 

  • la production d’un communiqué faisant état de l’aide financière qu’elle a apporté à des salariés, sans possibilité d’établir si cette aide été versée à des salariés en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;

  • la mise en ligne d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées par ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ou encore l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées, ces éléments n’étant pas suffisants pour justifier de la mise en place d’un observatoire de la grève ou d’actions de sensibilisation auprès du public et des autorités.

L’activité de l’association ne saurait non plus être qualifiée d’humanitaire, alors même qu’elle serait susceptible de venir en aide à des travailleurs étrangers ayant de faibles qualifications professionnelles et susceptibles de faire l’objet d’abus de la part d’employeurs peu scrupuleux leur imposant des conditions de travail précaires. Le fait que l’action de l’association répondrait au principe de fraternité est, à cet égard, sans incidence.

A noter :

L’association qui gère une caisse de grève avait déposé une demande de rescrit auprès de l’administration afin de déterminer l’éligibilité, ou non, des versements lui étant consentis au régime du mécénat. L’administration avait refusé l’éligibilité, estimant que l’association n’exerçait pas, de manière effective, d’activité à caractère social ou humanitaire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalImpôt sur le revenu
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251119-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Remboursement de frais de déplacement non justifiés : quelle catégorie d'imposition ?

Les remboursements de frais de déplacements du gérant de SARL, même non justifiés, sont par principe un élément de rémunération imposable en tant que salaires, sauf exceptions tenant à l’absence de comptabilisation de ces sommes, à leur caractère excessif ou si les frais sont par nature sans lien avec les fonctions.
quoti-20251017-plf.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Projet de loi de finances pour 2026 : premières indications sur les mesures fiscales

Le texte du projet de loi de finances pour 2026 a été déposé à l’Assemblée nationale ce 14 octobre. Son examen en commission de finances pourrait débuter le 18 octobre pour une discussion en séance publique à compter du 24 octobre et un vote d'ensemble du volet recettes le 4 novembre. Voici un premier aperçu des principales mesures fiscales qu’il contient.
quoti-20250924-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur le revenu

Le régime fiscal des impatriés s’applique aux salariés qui postulent en France depuis l’étranger

L'administration admet que le régime de faveur n'est pas exclusivement réservé aux salariés recrutés en France à l'initiative de l'entreprise française.