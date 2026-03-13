With your agreement, we and our 978 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposes:Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Patrimoine
Patrimoine - Patrimoine

Au JAF de connaître de l'action en dommages-intérêts pour non-contribution aux charges du mariage

Cass. 1e civ. 22-10-2025 n° 24-20.178 F-D

Publié le 13/03/2026
Par Florence GALL-KIESMANN
quoti-20260316-jaf.jpg

©Gettyimages

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction (C. org. jud. art. L 211-3). Toutefois, le juge aux affaires familiales (JAF) connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels s'entendent de tous les rapports pécuniaires (C. org. jud. art. L 213-3). Dès lors, l'action en dommages et intérêts réclamée par un époux à son ex-conjoint pour le préjudice moral et financier causé par la violation de son obligation de contribution aux charges du mariage relève bien de la compétence du JAF et non du tribunal judiciaire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
PatrimoinePatrimoineCouples
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20241001-pat.jpg
Patrimoine - Patrimoine

Tant que la date de jouissance divise n’est pas fixée, la valeur des biens à partager peut évoluer

L’estimation des biens à partager peut se faire à une date de jouissance divise plus ancienne que celle proche du partage si cette date a un intérêt pour l’égalité du partage et à condition d’être fixée par le juge, sans quoi la valeur des biens peut encore évoluer.
quoti-20240113-pat.jpg
Patrimoine - Patrimoine

C’est à l’héritier poursuivi par un créancier de rapporter la preuve d’une division de la dette

L'héritier saisi peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer ou à démontrer qu'il est exclu par des héritiers plus proches ou un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits.
quoti-20240522-mardi-pat.jpg
Patrimoine - Patrimoine

Faciliter plus encore les sorties d'indivisions successorales en outre-mer pour libérer du foncier

La loi de lutte contre l'habitat dégradé a parmi ses objectifs celui d'accélérer les processus de sortie d'indivisions mis en place par loi Letchimy en outre-mer où le foncier, souvent détenu par des indivisaires nombreux et éloignés du territoire, se trouve paralysé.