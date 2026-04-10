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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation
Immobilier - Expropriation

JO 2030 : possibilité de recourir à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation

La procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation peut être utilisée pour prendre possession immédiatement d’immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires au déroulement des jeux Olympiques d’hiver de 2030.

Loi 2026-201 du 20-3-2026 art. 22 : JO 21 texte n° 1

Publié le 10/04/2026
Par Olivier DESUMEUR
quoti-20260410-jo.jpg

©Gettyimages

Pour assurer dans les délais la livraison des sites olympiques et paralympiques de 2030, la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation (C. expr. art. L 522-1 s.) peut être utilisée pour prendre possession immédiatement de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :

  • des villages olympiques et paralympiques ;

  • des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux compétitions des jeux ou à leur déroulement.

Les décrets autorisant la prise de possession des immeubles concernés devront être publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierExpropriation
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