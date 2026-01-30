Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (C. patr. art. L 621-25).

Saisi d’un recours contre la décision d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle complet sur l’appréciation portée par l’administration sur l’existence d’un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour justifier cette inscription (CE 14-11-1962, Sté des établissements Deroche et sté Sedis : Lebon p. 607 ; CE 29-7-2002 n° 222907, Caisse d’allocations familiales de Paris).

En revanche, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’inscription, le juge ne doit exercer qu’un contrôle restreint et, en conséquence, n’annuler cette décision que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.