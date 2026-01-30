With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Autorisations administratives
Immobilier - Autorisations administratives

Le juge exerce un contrôle restreint sur le refus d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques

Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision refusant d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques ; il ne peut annuler la décision que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

CAA Bordeaux 2-12-2025 n° 23BX01993, Synd. copr. de la résidence « La Rafale »

Publié le 30/01/2026
quoti-20260130-immo.jpg

©Gettyimages

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (C. patr. art. L 621-25).

Saisi d’un recours contre la décision d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle complet sur l’appréciation portée par l’administration sur l’existence d’un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour justifier cette inscription (CE 14-11-1962, Sté des établissements Deroche et sté Sedis : Lebon p. 607 ; CE 29-7-2002 n° 222907, Caisse d’allocations familiales de Paris). 

En revanche, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’inscription, le juge ne doit exercer qu’un contrôle restreint et, en conséquence, n’annuler cette décision que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.

A noter :

L’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Bordeaux tranche la question du contrôle du juge administratif sur le refus d’inscrire un immeuble au titre des monuments historiques. Cette question ne trouvait pas de réponse en jurisprudence, sans doute parce qu’il est rare qu’un propriétaire cherche à obtenir l’inscription de son immeuble.

Le choix d’un contrôle restreint paraît justifié par le caractère « permissif » de la disposition législative prévoyant l’inscription (« peuvent être inscrits… »). La décision d’inscription, qui crée des sujétions pour le propriétaire, n’est légale que si l’immeuble présente un intérêt d’histoire ou d’art suffisant. Mais l’existence d’un tel intérêt crée pour l’autorité compétente la faculté, mais non l’obligation, de procéder à l’inscription : l’administration dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire. On relèvera que le Conseil d’État a opté pour un contrôle restreint s’agissant du refus du ministre d’engager une procédure de classement d’un immeuble inscrit pour faire échec à des travaux projetés sur ce bien (CE 14-10-1983 n° 2563 : Lebon p. 413 ; CE 10-6-1994 n° 130626).

En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation le refus du préfet d’inscrire des villas situées sur le front de mer à Biscarosse et construites à la Belle-Époque, dont l’authenticité avait été altérée par de nombreuses modifications.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierAutorisations administratives
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260112-immo.jpg
Immobilier - Autorisations administratives

Pas d’autorisation d’urbanisme tacite pour les projets soumis à évaluation environnementale

quoti-20251125-uneimmo.jpg
Immobilier - Autorisations administratives

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est publiée

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 est publiée.
quoti-20251124-immo.jpg
Immobilier - Autorisations administratives

Précisions sur la régularisation d’une construction illégale en cas de nouveaux travaux

Lorsqu’un terrain supporte deux bâtiments dont l’un a fait l’objet de transformations irrégulières, la réalisation de travaux sur l’autre bâtiment n’implique pas la régularisation de ces transformations, sauf en présence d’un ensemble immobilier unique.