Une cession forcée de titres d'un fond commun de placement

Un salarié avait été engagé une première fois par une société dont il était devenu le président avant d'être admis à la retraite. Il avait ensuite été de nouveau engagé en qualité de conseiller du président, puis licencié. Il avait dû céder ses titres d'un fonds commun de placement d'entreprise lors de la rupture. En effet, le règlement du fonds commun de placement prévoyait que les parts des porteurs ayant perdu la qualité de salarié de l'entreprise étaient automatiquement converties en part d'un fonds multi entreprises, de sorte qu'il ne pouvait que les céder ou accepter cette conversion.

Soutenant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale et réclamait l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les dividendes attachés à ces parts qu'il avait dû céder. Le conseil de prud'hommes et la cour d'appel avaient retenu que la rupture du contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse ; en revanche, les deux juridictions avaient rejeté la demande du salarié tendant à l'indemnisation de la perte de chance alléguée. La cour d'appel avait estimé que le salarié était averti du fonctionnement de ce placement et qu'il avait consenti régulièrement à la vente.

La perte de chance de percevoir des dividendes est indemnisée

La décision des juges du fond est cassée : la chambre sociale de la Cour de cassation retient que, l'intéressé ne pouvant pas conserver ses parts dès lors qu'il était licencié, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement - nécessairement fautive - lui a effectivement fait perdre la chance de percevoir les dividendes auxquels lui ouvraient droit lesdites parts sociales, peu important que la vente de ces parts ait été régulière et consentie.

La question de l'évaluation du préjudice, classiquement dévolue aux juges du fond (voir notamment Cass. ch. mixte 6-9-2002 nos 98-22.981 P et 98-14.397 P et, en matière sociale, Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR : RJS 6/16 n° 423), sera en revanche particulièrement délicate dans cette hypothèse : en effet, si le salarié a effectivement perdu la chance de percevoir des dividendes, ce préjudice devra probablement être apprécié au regard de la somme qu’il aura perçue au terme de la vente.