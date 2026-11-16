La loi 2022-401 du 21 mars 2022, qui a assoupli la définition du lanceur d'alerte, modifié le traitement de l'alerte et renforcé la protection attachée au statut du lanceur d'alerte, s'applique immédiatement, qu'il s'agisse de statuer sur la qualité de lanceur d'alerte ou la protection qui lui est liée, à la situation d'un salarié sanctionné ou licencié postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, peu important que le signalement soit intervenu avant le 1er septembre 2022 (Cass. soc. 10-11-2026 n° 25-19.212 FS-B).

Une cour d'appel ne peut pas écarter la protection du lanceur d'alerte alors qu'elle constate, d'abord, que la salariée avait signalé en 2018, dans une note blanche et des courriels adressés tant au président de l'AGS qu'au vice-président de l'Unédic, institution auprès de laquelle elle exerçait une mission, des faits dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, susceptibles de revêtir une qualification pénale imputés à l'ancienne direction de la délégation Unédic-AGS (dénommée DUA) et préjudiciables à l'AGS, puis que, après son embauche par l'Unédic en qualité de directrice de la DUA, elle avait veillé à ce que ces faits soient pleinement révélés à l'AGS et à son employeur et portés à la connaissance de l'autorité judiciaire en réunissant les éléments permettant le dépôt de trois plaintes successives, notamment par l'AGS et la DUA, ensuite, que dans un avis de 2024, le Défenseur des droits avait reconnu à l'intéressée le statut de lanceuse d'alerte. Il en résulte en effet que la salariée présentait des éléments qui permettaient de supposer qu'elle avait signalé, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur des délits, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, en sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'employeur établissait que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux différents signalements (Cass. soc. 10-11-2026 n° 25-19.212 FS-B).

Sous réserve des prohibitions prévues par les articles L 1242-6 du Code du travail, en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, et L 1251-10 du même Code, en ce qui concerne les contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité. Ayant constaté que, en dépit de la délocalisation temporaire de trois courses de chevaux sur d'autres hippodromes, les sites de deux hippodromes étaient demeurés ouverts, de sorte qu'elle avait exclu l'existence d'un lock out, et que la majeure partie du personnel avait rempli ses missions habituelles, seuls 28 salariés sur les 65 travaillant sur le site du premier hipprodrome ayant été directement affectés par la mesure et que, parmi les salariés privés d'une partie de leur rémunération, certains étaient grévistes et d'autres non-grévistes, la cour d'appel aurait dû en déduire que la délocalisation temporaire de trois courses sur d'autres hippodromes ne constituait pas une mesure de rétorsion (Cass. soc. 10-11-2026 n° 24-16.791 FS-B).