Ayant relevé que, s'il était établi que le salarié n'avait plus reçu de prime de participation ni d'intéressement au titre de l'année civile précédente à partir de l'année 2011, et que si l'employeur lui avait fait savoir, par courriel du 16 décembre 2009, que le salaire qui lui serait versé durant son expatriation lui permettrait de conserver un même niveau de vie et un même niveau d'épargne, incluant ainsi le montant des primes d'intéressement et de participation, ces éléments étaient insuffisants pour permettre d'établir qu'il avait connaissance dès le mois de décembre 2009 et au plus tard en 2011 de ce que la société le considérait comme inéligible au dispositif interne, qu'aucune information individuelle prévue par le Code du travail n'avait été dispensée au salarié et que ce n'était qu'à la suite du courriel du 18 octobre 2018, au sein duquel il lui avait été indiqué qu'il était à nouveau éligible concernant l'intéressement et la participation, que le salarié avait eu connaissance de ce que la société l'avait exclu du dispositif pendant la durée du contrat de travail au sein de la filiale portugaise, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié n'avait connu les faits lui permettant d'exercer son action que le 18 octobre 2018, en sorte que l'action en paiement des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement pour les exercices de 2010 à 2018 introduite le 29 mars 2019 était recevable (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-13.913 F-D).