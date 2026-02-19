Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour, le 17 février 2026, la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne : les Fidji, le Samoa et Trinité-et-Tobago sont retirés tandis que les Îles Turks-et-Caïcos et le Viêt Nam sont ajoutés.

La liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne comprend désormais dix États : les Samoa américaines, Anguilla, Guam, les Palaos, le Panama, la Russie, les Îles Turks-et-Caïcos, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu et le Viêt Nam.

A noter : Antigua-et-Barbuda et les Seychelles ont été retirés de la liste grise de l'Union européenne comprenant les États qui se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens. Aucun État n'est ajouté.