Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal
Fiscal - Contrôle fiscal

La liste noire européenne des paradis fiscaux évolue

Après révision, le Conseil de l'Union européenne retire les Fidji, le Samoa et Trinité-et-Tobago de la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne et y ajoute les Îles Turks-et-Caïcos et le Viêt Nam.

Communiqué de presse du 17-2-2026

Publié le 19/02/2026
quoti-20260219-fiscal2.jpg

©Gettyimages

Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour, le 17 février 2026, la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne : les Fidji, le Samoa et Trinité-et-Tobago sont retirés tandis que les Îles Turks-et-Caïcos et le Viêt Nam sont ajoutés.

La liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne comprend désormais dix États : les Samoa américaines, Anguilla, Guam, les Palaos, le Panama, la Russie, les Îles Turks-et-Caïcos, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu et le Viêt Nam.

A noter :

Antigua-et-Barbuda et les Seychelles ont été retirés de la liste grise de l'Union européenne comprenant les États qui se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens. Aucun État n'est ajouté.

Bon à savoir :

Ces listes, établies en décembre 2017, sont mises à jour deux fois par an.

FiscalContrôle fiscal
