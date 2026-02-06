With your agreement, we and our 961 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Contrôle fiscal

La mention expresse doit être portée dans la déclaration relative à l’imposition contestée

Pour faire obstacle à l’application des intérêts de retard dus au titre d'une imposition, la mention expresse doit être portée dans une note annexée à la déclaration relative à l’imposition contestée.

CE 17–11–2025 n° 491165

Publié le 06/02/2026
Par Mickaël LAMY
quoti-20260206-fiscal.jpg

© Lefebvre Dalloz

L’intérêt de retard est dû par le contribuable qui n’a pas fait connaître, par une indication expresse portée dans une note annexée à la déclaration relative à l’imposition qu’il conteste, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il estime ne pas être redevable de cette imposition.

Ainsi, une mention portée sur la seule déclaration d’impôt sur les sociétés et non sur la déclaration de retenue à la source prévue par l'article 381 A de l'annexe III au CGI, qui n’a pas été souscrite, ne fait pas obstacle à l’application des intérêts de retard dus sur la retenue à la source mise à la charge de la société au titre de la distribution de revenus à sa filiale britannique.

FiscalContrôle fiscal
