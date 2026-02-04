With your agreement, we and our 961 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal
Fiscal - Contrôle fiscal

Le refus d’appliquer une mention expresse ne relève pas de la procédure contradictoire

La procédure de rectification contradictoire ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt et ne s'applique pas à la remise en cause d'une mention expresse.

CE 19-12-2025 n° 496179

Publié le 04/02/2026
Par Mickaël LAMY
quoti-20260204-fiscal.jpg

©Gettyimages

La procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L 55 du LPF ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt. 

Pour asseoir la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2018, l'administration a appliqué les dispositions de l'article 60, II-E-2 de la loi 2016-1917 du 29-12-2016, en se fondant sur les montants des bénéfices non commerciaux réalisés en 2015, 2016, 2017 et 2018, tels qu'il les avait portés dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2018. Si le contribuable avait porté dans cette déclaration une indication expresse par laquelle il soutenait avoir droit à un CIMR (crédit d'impôt modernisation du recouvrement) calculé sur la base du bénéfice non commercial réalisé en 2018, une telle indication n'était pas au nombre des éléments qu'il était tenu de déclarer.

Dès lors, l’administration fiscale, alors même qu’elle s’est écartée du point de vue ainsi exprimé par le contribuable dans sa déclaration, n’a pas remis en cause, pour établir la cotisation primitive d’impôt sur le revenu en litige, les éléments que celui-ci était tenu de déclarer et, par suite, elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire préalablement à la mise en recouvrement de cette imposition.

A noter :

Le Conseil d’État applique le principe selon lequel la procédure de rectification contradictoire ne concerne que les cas où l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer (CE 10-4-2002 n° 226886) dans un cas inédit de calcul de CIMR ayant fait l’objet d’une mention expresse de la part du contribuable.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalContrôle fiscal
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251218-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Quelles conséquences en cas de distribution tardive des observations du contribuable par la Poste ?

Lorsque le courrier recommandé contenant les observations du contribuable, envoyé dans le délai de trente jours, est distribué par La Poste à l'administration plus de six mois plus tard, la procédure est entachée d'irrégularité.
quoti-20251125-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Le refus répété de produire la comptabilité caractérise une opposition à contrôle fiscal

Une opposition à contrôle fiscal est caractérisée lorsqu'un contribuable refuse de façon répétée de produire sa comptabilité malgré deux mises en garde.
quoti-20251120-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Répondre par courriel aux observations du contribuable adressées par cette même voie est possible

L'administration peut utiliser, pour répondre aux observations du contribuable, d'autres voies que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment un procédé électronique, sous réserve de pouvoir établir la date de réception de la réponse.