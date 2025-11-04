With your agreement, we and our 939 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal
Fiscal - Contrôle fiscal

La liste noire européenne des paradis fiscaux est mise à jour

Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne sans la modifier.

Communiqué de presse du 10-10-2025

Publié le 04/11/2025
quoti-20251104-fiscal.jpg

©Gettyimages

Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour, le 10 octobre 2025, la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne sans y apporter de modifications.

La liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne comprend onze États : les Samoa américaines, Anguilla, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, la Russie, les Samoa, Trinité-et-Tobago, les Iles Vierges américaines et le Vanuatu.

A noter :

Le Viêt-nam a été retiré de la liste grise de l'Union européenne comprenant les États qui se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens. Quatre États y sont ajoutés : le Groenland, la Jordanie, le Maroc et le Monténégro.

Bon à savoir :

Ces listes, établies en décembre 2017, sont mises à jour deux fois par an.

