Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour, le 10 octobre 2025, la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne sans y apporter de modifications.

La liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne comprend onze États : les Samoa américaines, Anguilla, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, la Russie, les Samoa, Trinité-et-Tobago, les Iles Vierges américaines et le Vanuatu.

A noter : Le Viêt-nam a été retiré de la liste grise de l'Union européenne comprenant les États qui se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens. Quatre États y sont ajoutés : le Groenland, la Jordanie, le Maroc et le Monténégro.