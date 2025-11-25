Constitue une opposition à contrôle fiscal au sens de l’article L 74 du LPF et justifie l’application de la majoration prévue à l’article 1732 du CGI l’attitude du représentant d'une société civile qui, malgré deux mises en garde adressées par l’administration, est absent lors des visites annoncées du vérificateur et refuse de façon répétée de produire la comptabilité de ladite société.

Si la société civile soutient que son attitude n'a pas eu pour effet de faire échec au contrôle dont elle devait faire l'objet dès lors que ses seuls bénéfices provenaient d'une SCI qui, elle, avait pu faire l'objet d'une vérification sur place, ce qui rendait sa propre vérification inutile, il n'appartient cependant pas au contribuable d'apprécier l'opportunité de la vérification de comptabilité entreprise à son égard.

La circonstance que la SCI, par son dirigeant, s’était prêtée sans y faire obstacle au contrôle fiscal dont elle avait fait l’objet n’enlève rien au fait établi par l’administration que la société civile a empêché le déroulement de sa propre vérification de comptabilité.