Opter pour la plus forte quotité disponible ne met pas la veuve à l’abri de la sanction du recel

Le recel de communauté et le recel successoral sont encourus par la veuve qui, commune en biens, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, étant en indivision sur les biens communs et propres du défunt avec son beau-fils, voire son beau-frère.