Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal
Fiscal

[LIVRE BLANC] Contribution exceptionnelle sur l’IS

Publié le 16/10/2026
visuel-lb-contribution-exceptionnelle-sur-lis.png

© Lefebvre Dalloz

Face aux précisions apportées par Bercy sur la prorogation de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, les entreprises concernées et leurs conseils doivent prendre en compte les nouvelles modalités d’application et de calcul de ce dispositif.

Pour accompagner les professionnels dans la compréhension de ces évolutions, découvrez notre dossier dédié aux réponses apportées par l’administration sur la contribution exceptionnelle sur l’IS et à leurs conséquences pratiques.

Dans ce dossier, découvrez notamment :

- Les conditions d’assujettissement au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ;

- Les précisions apportées sur les seuils de chiffre d’affaires applicables ;

- Les règles spécifiques concernant les entreprises nouvellement créées ;

- Les modalités du nouveau mécanisme de lissage et ses implications.

L’objectif : mieux appréhender les évolutions du dispositif et sécuriser leur application au sein de votre organisation.

Cliquez ici pour télécharger le livre blanc 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
Fiscal
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027

Je découvre
Feuillet Rapide fiscal / Spécial Loi de finances 2026
fiscal -

Feuillet Rapide fiscal / Spécial Loi de finances 2026

Je découvre

A lire aussi

quoti-20261005-plf.jpg
Fiscal

[DOSSIER SPECIAL] Projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027 présenté par le Gouvernement le 1er octobre 2026 comporte de nombreuses mesures intéressant les particuliers et les entreprises. Dans ce dossier, un article, un podcast et un livre blanc présentent les principales d'entre elles
quoti-20261015-fiscal.jpg
Fiscal - Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les conteuses de livres audio destinées aux jeunes enfants sont des livres soumis au taux réduit

Le Conseil d'État censure la doctrine soumettant au taux normal les conteuses de livres audio pour enfants : l'enceinte n'est que le support physique des livres audio qu'elle contient, et l'offre relève du taux réduit de 5,5 %.
quoti-20261015-fiscal2.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

La liste noire européenne des paradis fiscaux mise à jour

Après révision, le Conseil de l'Union européenne retire le Panama et le Viêt Nam de la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne. Aucun État ou territoire n'est ajouté.