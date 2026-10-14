Dans le cadre d'un plan pluriannuel, un établissement de crédit a versé une contribution financière à des banques régionales dont il détient la quasi-totalité du capital en vue d'assurer le développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe est insuffisamment implanté. Cette subvention avait pour objet, d'une part, de prendre dégressivement en charge les frais de personnel dans les agences bancaires créées, et d'autre part, de valoriser sous la forme d'une bonification les nouvelles agences atteignant certains objectifs d'activité en matière d'épargne, de crédit et d'assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l'agence, entrant ainsi dans le cadre des responsabilités incombant à la société mère.

En déduisant de ces éléments que le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, que les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.