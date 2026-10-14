Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ CET (CFE/CVAE)
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

CVAE : les subventions aux filiales relevant d’une activité habituelle et ordinaire sont déductibles

Les aides accordées à des filiales bancaires pour assurer le développement commercial du réseau constituent des charges d’exploitation déductibles de la valeur ajoutée dès lors qu'elles relèvent des responsabilités de la société mère.

CE 22-7-2026 n° 503881

Publié le 14/10/2026
Par Alexandra RENAUD
quoti-20261014-fiscal.jpg

©Gettyimages

Dans le cadre d'un plan pluriannuel, un établissement de crédit a versé une contribution financière à des banques régionales dont il détient la quasi-totalité du capital en vue d'assurer le développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe est insuffisamment implanté. Cette subvention avait pour objet, d'une part, de prendre dégressivement en charge les frais de personnel dans les agences bancaires créées, et d'autre part, de valoriser sous la forme d'une bonification les nouvelles agences atteignant certains objectifs d'activité en matière d'épargne, de crédit et d'assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l'agence, entrant ainsi dans le cadre des responsabilités incombant à la société mère.

En déduisant de ces éléments que le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, que les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.

A noter :

1. Si le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par la cour administrative d’appel (CAA Paris 5-3-2025 n° 23PA05375), il n’en reprend pas entièrement le raisonnement. La cour administrative d’appel avait estimé qu’en l’absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des subventions en cause dans le règlement du 16 janvier 1991, il convenait de se prononcer au vu des règles définies par le plan comptable général et avait considéré que les subventions en litige ne constituaient pas des charges exceptionnelles mais des charges d’exploitation dès lors qu’elles relevaient de l’activité habituelle et ordinaire de la société (CAA Paris 5-3-2025 précitée). Dans la présente décision, le Conseil d’Etat ne reprend pas ce détour par le plan comptable général et relève directement que le plan comptable des établissements de crédit distingue les charges exceptionnelles des charges d’exploitation bancaires, des services extérieurs et des charges diverses d’exploitation visées au b de l’article 1586 sexies, III-2 du CGI.

2. La présente solution peut être rapprochée du raisonnement tenu précédemment par la Conseil d’Etat pour apprécier si une opération relève de l’activité normale et courante d’une entreprise, notamment au regard de son modèle économique (CE 25-9-2020 n° 436049).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
FiscalCET (CFE/CVAE)
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

L'autoliquidation de la TVA
fiscal -

L'autoliquidation de la TVA

Je découvre
Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027

Je découvre

A lire aussi

quoti-20260904-fiscal.jpg
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

Exonération de CFE des nouveaux avocats : les avocats formés à l’étranger ne peuvent pas en être exclus

Le Conseil constitutionnel juge qu’en réservant l’exonération temporaire de CFE aux nouveaux avocats ayant suivi la formation des CRFPA, excluant ainsi ceux formés à l’étranger, le législateur a méconnu les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
quoti-20260616-fiscal.jpg
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

Extension de la CFE à tous les organismes sans personnalité morale : précisions administratives

La portée rétroactive de l'extension, par la loi de finances pour 2026, du champ d'application de la CFE aux organismes sans personnalité morale est précisée par l'administration qui fournit également une liste non exhaustive des organismes concernés.
quoti-20260408-fiscal.jpg
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

Les plafonds d’exonération de CVAE dans les zones urbaines en difficulté sont fixés pour 2025

Les établissements situés dans certaines zones urbaines en difficulté peuvent bénéficier d’exonérations temporaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la limite de plafonds revalorisés chaque année. Les plafonds 2025 sont publiés.