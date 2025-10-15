With your agreement, we and our 942 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine
Patrimoine

[LIVRE BLANC] Pratique notariale des SCI : chronique annuelle

Ce livre blanc vous propose une chronique de Henri Leyrat dédiée à la pratique notariale des sociétés civiles immobilières (SCI). Elle recouvre les décisions importantes rendues de mars 2024 à février 2025 aussi bien en droit civil qu’en droit fiscal. En particulier, deux arrêts de la Cour de cassation ont une incidence directe sur la pratique quotidienne des notaires : la première concerne la qualité d’associé de l’époux de l’apporteur d’un bien commun, et la seconde porte sur la validité d’un prêt à usage consenti par une SCI.

Publié le 15/10/2025
quoti-20251015-lb.png

© Lefebvre Dalloz

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Patrimoine
