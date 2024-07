Un local est donné en location à une société commerciale à destination de « toute activité commerciale à l’exception de l’exploitation de tous fonds de commerce de café, débit de boissons, discothèque et tous commerces d’alimentation ». Le local dépend d’un immeuble situé à 130 mètres. Après s'être vu délivrer un congé avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation du local, le locataire agit en justice, soutenant que le local constituait une unité d’exploitation avec le siège social et qu'il était dispensé d'immatriculation.

Sa demande est rejetée par la cour d’appel de Paris aux termes de l’argumentation suivante.

Il ressort des articles L 145-1 et L 145-8 du Code de commerce que le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement du bail commercial, est conditionné par l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés, que cette immatriculation doit s’apprécier local par local, être effectuée à l’adresse des lieux loués et que le locataire doit être immatriculé à la date du congé délivré par le bailleur, la preuve de ces éléments incombant au locataire s’il veut bénéficier du droit au statut.