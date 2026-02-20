With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Taxe sur la Valeur Ajoutée

Loi de finances pour 2026 : les principales mesures en matière de TVA

La loi de finances pour 2026 comporte plusieurs mesures en matière de TVA. Nous présentons ci-après brièvement les principales d’entre elles.

Loi 2026-103 du 19-2-2026

Publié le 20/02/2026
quoti-20260220-tva.jpg

©Gettyimages

Un certain nombre d'aménagements à l'obligation de facturation électronique et à l'obligation de transmission de données de transaction et de paiement sont apportés (art. 123). 

La justification de la conformité d'un logiciel de caisse par une attestation de l'éditeur est rétablie (art. 125).

Le contrôle du représentant de l'assujetti unique à la TVA est encadré (art. 126, I-12°, II-1° et VIII).

On relèvera également que : 

  • le taux réduit sur l'installation de panneaux photovoltaïques s'applique à condition que le prestataire soit certifié (art. 94) ; 

  • le taux réduit est étendu aux prestations portant sur les pompes à chaleur air/air (art. 92) ; 

  • toutes les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers sont soumises au taux réduit (art. 81, II) ; 

  • les transports aériens et maritimes effectués dans les DROM sont soumis au taux zéro (art. 100). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalTaxe sur la Valeur Ajoutée
