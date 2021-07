Un immeuble est divisé en deux lots et soumis au statut de la copropriété. Le propriétaire du lot n° 1 assigne le propriétaire du lot n° 2, décrit dans l’état descriptif de division comme étant composé d’un sous-sol à construire et de 198 millièmes des parties communes, en constatation de l’inexistence de ce lot et en dénégation de la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété.

La cour d’appel constate l’inexistence de ce lot et exclut la qualification de lot transitoire au sens de l’article 1er de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi Elan 2018-1021 du 23 novembre 2018.

L’arrêt est cassé : le délai de 3 ans laissé aux syndicats pour mettre, le cas échéant, leur règlement en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 exclut l’application de cette disposition nouvelle avant l’expiration de ce délai.

