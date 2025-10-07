With your agreement, we and our 937 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe foncière
Fiscal - Taxe foncière

Maison atteinte de malfaçons : pas de dégrèvement de taxe foncière en attendant l’issue des procédures

Le propriétaire d'un bien destiné à la location mais inoccupé du fait de malfaçons ne peut pas être dégrevé de taxe foncière en l'absence de démarches pour réaliser les travaux indépendamment des procédures en cours et mettre en location le bien même à prix réduit.

CE 28-7-2025 n° 499919

Publié le 07/10/2025
Par Julie ROUCHON
quoti-20251008-fiscal.jpg

©Gettyimages

Ne peut pas bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties la société propriétaire d’une maison individuelle destinée à la location, inoccupée du fait de graves malfaçons rendant nécessaires des travaux incompatibles avec une occupation locative simultanée et qui, malgré les procédures contentieuses civiles entreprises par la société, n’avaient pas encore été réalisés par le garant de livraison de cette maison, dès lors que la société ne justifiait pas qu’elle était contrainte d’attendre l’issue des procédures engagées devant les tribunaux judiciaires pour engager elle-même les travaux destinés à réparer les désordres constatés et que n’ayant entrepris aucune démarche pour chercher à mettre en location ce bien, fût-ce à un prix minoré, elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la vacance du logement ne résultât pas de son fait.

A noter :

a. L'article 1389, I du CGI subordonne le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Ce principe a été rappelé à de nombreuses reprises, voir notamment CE 3-3-1971 n° 78548 et CE 10-9-2010 n° 341063.

b. La décision fait application de la portée donnée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 15-12-2004 n° 03-18.298 ; Cass. civ., 7-5-2008, n° 06-20.837) à la garantie de livraison prévue par l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont pour objet de protéger le maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge. Il peut ainsi choisir d’effectuer ou de faire effectuer les travaux nécessaires sans perdre ses droits à obtenir du garant le financement des travaux. Par suite, le fait que le garant de la livraison du bien n'a pas réalisé les travaux afin de remédier aux graves malfaçons affectant la maison individuelle en litige n’est pas pris en compte, la société pouvant en droit faire entreprendre elle-même les travaux sans attendre l’issue des procédures contentieuses civiles qu’elles avaient engagées et sans perdre ses droits. Dans ces conditions, la vacance de ce bien ne pouvait donc pas être regardée comme indépendante de sa volonté. 

Mémento Fiscal 2025
Pour en savoir plus
Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
voir Mémento Fiscal 2025 n° 42335
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalTaxe foncière
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
411,67 € HT/mois
Je découvre
Mémento Successions Libéralités 2025
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251003-fiscal.jpg
Fiscal - Taxe foncière

Plus que quelques jours pour payer la taxe foncière !

Les propriétaires de biens immobiliers qui n'ont pas choisi la mensualisation ni adhéré au prélèvement à l'échéance ont jusqu'au 20 octobre 2025 pour payer leurs taxes foncières en ligne sur impots.gouv.fr ou via l'application « impots.gouv ».
quoti-20250702-fiscal.jpg
Fiscal - Taxe foncière

Le changement des caractéristiques physiques d'un immeuble ne s'apprécie pas lors de travaux en cours

Pour l'assiette des taxes foncières, la différence de traitement entre les immeubles affectés par des travaux en cours et ceux modifiés à la suite de travaux achevés est fondée sur un critère objectif et rationnel.
quoti-20250221-lois-finances.jpg
Fiscal - Taxe foncière

Loi de finances pour 2025 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

La loi de finances pour 2025 comporte de nombreuses mesures à destination des entreprises. Tour d’horizon des plus importantes d’entre elles.