Un homme décède laissant à sa survivance son épouse en secondes noces, leur fille et ses deux fils issus de sa première union. Ces derniers assignent leurs cohéritières en rapport à la succession de diverses donations déguisées de parts sociales.

Un expert judiciaire est désigné pour examiner les cessions litigieuses. En appel, sa mission est étendue à une cession de parts sociales effectuée par une société à l’épouse. Motif : le défunt détenait lui-même des parts de cette société et était partie prenante des décisions sociales. Mère et fille contestent cette extension. Ne peuvent être considérées comme une libéralité du défunt et donc rapportées à sa succession que les droits ou biens qui étaient dans son patrimoine et dont il a disposé à titre gratuit (C. civ. art. 893).

La Haute Juridiction est sensible à leur argumentation et censure l’extension de la mission de l’expert. Les parts cédées à la veuve étaient détenues par une société, de sorte que le défunt n’en était pas propriétaire, il n’avait pu en disposer, fût-ce de manière déguisée.