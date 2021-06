Nouveau livre blanc en ligne : Les questions sur la retraite

Les débats tumultueux en 2019 à propos du projet de réforme du système des retraites à coup de batailles de chiffres ont rendu compte de la complexité du sujet. Mais pas sûr qu’ils aient permis d’y voir plus clair ! Rédigé avec des termes simples et explicites, l’Aide-mémoire de la prévoyance et de la retraite 2021 permet d’appréhender rapidement les principales règles de notre système de protection sociale – des régimes obligatoires aux solutions facultatives d’assurance complémentaire et d’épargne retraite – et d’estimer le niveau de protection de chacun, quelle que soit sa catégorie professionnelle.