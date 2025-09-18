With your agreement, we and our 935 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Règles et document d'urbanisme
Immobilier - Règles et document d'urbanisme

Opposabilité d’une servitude d’utilité publique publiée sur le portail national de l'urbanisme

Une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme si ce portail mentionne son existence, son périmètre et son contenu ou, à défaut, les indications nécessaires pour accéder à son contenu.

CE 30-6-2025 n° 492923, Association Protégeons Ménerbes

Publié le 18/09/2025
quoti-20250918-immo.jpg

©Gettyimages

Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (C. urb. art. L 152-7).

Le tribunal administratif de Nîmes, saisi d’un recours contre un permis de construire, écarte comme inopérant un moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans l’emprise d’une l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable. Il estime que cette servitude d’utilité publique, faute d’avoir été annexée au PLU, n’est pas opposable aux demandes d’autorisations.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, censure une erreur de droit, car une servitude d’utilité publique peut aussi être rendu opposable par sa publication sur le portail national de l’urbanisme. La Haute Juridiction précise qu’une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.

En l’espèce, le portail mentionnait l’existence et le périmètre de la servitude constituée par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et indiquait qu’il convenait de s’adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune. Dans ces conditions, la publication était régulière et rendait la servitude opposable.

A noter :

La publication d’une servitude d’utilité publique sur le portail national de l’urbanisme permet de la rendre opposable. L'arrêt commenté précise les conditions de cette opposabilité. Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État est tenu de transmettre cette servitude à l'État en vue de son insertion dans le portail (C. urb. art. L 133-1 et L 133-3).

Mémento Urbanisme - Construction 2025
Pour en savoir plus
La référence du droit de l’urbanisme et de la construction
voir Mémento Urbanisme Construction 2025 N° 1760
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierRègles et document d'urbanisme
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
immobilier -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
294,75 € HT/mois
Je découvre
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
immobilier -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250905-immo.jpg
Immobilier - Règles et document d'urbanisme

Plan de prévention des risques d’inondation : clarification de la notion d’extension d’une construction existante

Si le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ne définit pas le terme d'extension d'une construction, il devra être envisagé comme un agrandissement présentant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante et des dimensions inférieures à celle-ci.
quoti-20250903-immo.jpg
Immobilier - Règles et document d'urbanisme

ZAN : la création ou l’extension d’espaces urbanisés dépend de l’occupation effective des sols

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) sur le territoire d’une collectivité territoriale ne tient pas au zonage des parcelles délimité dans les documents d’urbanisme mais à l’occupation effective de leurs sols.
quoti-20250627-immo.jpg
Immobilier - Règles et document d'urbanisme

Le « Sdrif environnemental » est approuvé