Jugés trop coûteux, les allégements généraux de cotisations patronales sont réduits dès 2025 et seront fusionnés en 2026. Dans l'immédiat, la prime de partage de la valeur est intégrée au calcul de la réduction, et les seuils de sortie de cette réduction et de la réduction des taux des cotisations maladie et famille sont abaissés. En 2026, la réduction des taux des cotisations maladie et famille sera remplacée par une réduction générale dont le seuil de sortie sera porté à 3 Smic, mais dont le montant pourra être revu à la baisse.