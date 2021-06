Depuis le 6 juin 2021, il est possible d’utiliser une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques pour notifier une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence (C. com. art. R 430-2, al. 1 modifié). De même, pour ce qui concerne le traitement des pratiques anticoncurrentielles, il est possible d’utiliser cette plateforme pour saisir l’Autorité (art. R 463-1, al. 1 modifié), notifier aux entreprises les griefs et le rapport (art. R 463-11, al. 1 modifié), gérer les demandes de protection du secret des affaires (art. R 463-13, al. 1 et R 463-15, al. 1 modifiés), traiter les procédures d’engagement, de transaction ou de clémence (art. R 464-2, al. 1, 2 et 4, R 464-4 et R 464-5, al. 1 modifiés), adresser les convocations aux séances (art. R 464-6, al. 1 modifié) et notifier des décisions (art. R 464-8, al. 1 modifié).