La loi « Rénovation de l'habitat dégradé » du 9 avril 2024 a créé un nouveau dispositif permettant l'expropriation des immeubles dont l'état d'insalubrité ou de dégradation revêt un caractère remédiable (C. expr. art. L 512-1 s.). Cette procédure vise à permettre à l'autorité administrative de réaliser des travaux de rénovation en amont de leur dégradation définitive, afin d'éviter la démolition. Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle procédure viennent d'être précisées par décret (C. expr. art. R 512-1 à R 512-3 nouveaux).

Quand les conditions de l'expropriation sont réunies, la déclaration d'utilité publique (DUP) et de cessibilité est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier (C. expr. art. L 512-2 et R 512-1 nouveau). En cas d'interdiction temporaire d'habiter les lieux, cet arrêté doit mentionner les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants (y compris les propriétaires) selon les modalités prévues par les articles L 314-2 à L 314-9 du Code de l'urbanisme (C. expr. art. R 512-2, al. 1 nouveau).

Cet arrêté est (C. expr. art. R 512-2, al. 2 nouveau) :