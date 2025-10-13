La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du I ou du II de l'article 199 ter B du CGI constitue une réclamation préalable au sens de l'article L 190 du LPF. La naissance du droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche constitue la réalisation de l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l'article R 196-1 du LPF.

En sa qualité de petite et moyenne entreprise (PME) au sens des dispositions de l'article 199 ter B, II-4° du CGI, une entreprise ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche au cours de l’année N et qui clôture ses exercices le 30 juillet a droit au remboursement immédiat de la fraction de crédit d'impôt non imputée, ni utilisée pour le paiement de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre N+1 et N+4, sous réserve d'en présenter la demande avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue remboursable, un tel événement étant caractérisé par la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juillet N+1, intervenue au plus tard le 15 novembre N+1, date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés de cet exercice.

Toutefois, les dispositions de l'article 199 ter B, II du CGI, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des PME, ne font pas obligation à ces dernières d'en faire usage. Il est donc loisible à une entreprise répondant à cette définition de se placer dans le cas prévu par l'article 199 ter B, I du CGI et de ne solliciter le remboursement de sa créance qu'à l'expiration d'une période d'imputation quadriennale. Le délai dont dispose l’entreprise qui clôture ses exercices le 30 juillet pour obtenir le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche de l’année N court par suite à compter de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en N+4, intervenue au plus tard le 15 novembre N+4.