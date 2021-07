Rencontre avec Cécile Guidot, notaire devenue romancière

Comme chaque profession, la profession de notaire charrie son lot de clichés et d'idées toutes faites. Reste que, dans l'inconscient collectif, elle ne passe pas pour la profession la plus glam et sexy du paysage. Avec sa trilogie livresque parue chez Jean-Claude Lattès, Cécile Guidot contribue assurément à faire bouger les lignes en révélant cet univers un peu old school sous un jour inattendu. Inattendu mais non dépourvu de réalisme car la romancière, qui a consacré plusieurs années de sa vie au notariat, connait fort bien la toile de fond qu'elle a choisi pour ses intrigues et dont elle a su extraire tout le potentiel romanesque. Après "Les Actes" paru en 2019 et "Les Volontés" paru en 2020, la récente sortie de son roman "Les Vanités", troisième et dernier opus de sa trilogie est un parfait prétexte, s'il en fallait un, pour une rencontre.