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Le reste à charge CPF désormais fixé à 150 €

Décret 2026-234 du 30-3-2026 : JO 1-4

Publié le 08/04/2026
Par Frédéric SATGE
quoti-20260408-social.jpg

©Gettyimages

Le salarié doit en principe participer au financement de la formation suivie grace à son compte personnel de formation (CPF), même s'il dispose sur son compte d'un crédit suffisant pour couvrir l'intégralité du coût de celle-ci. Cette participation obligatoire avait déjà été relevée à 103,20 € le 1er janvier dernier (Arrêté TRSD2536578A du 30-12-2025). Un nouveau décret fixe ce montant à 150 € (C. trav. art. R 6323 modifié), pour les actions éligibles au CPF dont la demande de souscription intervient postérieurement au 2 avril 2026 (Décret art. 1, II).

A noter :

Par dérogation, est exonéré de ce « reste à charge » le titulaire du CPF :

  • demandeur d'emploi ;

  • bénéficiant d'un abondement complémentaire de l'employeur ;

  • mobilisant son compte professionnel de prévention (C2P) en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;

  • utilisant l'abondement pour reconversion professionnelle des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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