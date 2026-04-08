Le salarié doit en principe participer au financement de la formation suivie grace à son compte personnel de formation (CPF), même s'il dispose sur son compte d'un crédit suffisant pour couvrir l'intégralité du coût de celle-ci. Cette participation obligatoire avait déjà été relevée à 103,20 € le 1er janvier dernier (Arrêté TRSD2536578A du 30-12-2025). Un nouveau décret fixe ce montant à 150 € (C. trav. art. R 6323 modifié), pour les actions éligibles au CPF dont la demande de souscription intervient postérieurement au 2 avril 2026 (Décret art. 1, II).

A noter : Par dérogation, est exonéré de ce « reste à charge » le titulaire du CPF : demandeur d'emploi ;

bénéficiant d'un abondement complémentaire de l'employeur ;

mobilisant son compte professionnel de prévention (C2P) en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;

utilisant l'abondement pour reconversion professionnelle des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.