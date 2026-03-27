With your agreement, we and our 984 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposes:Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

Le montant horaire minimum de l’allocation d’APLD rebond est porté à 9,52 €

Publié le 27/03/2026
quoti-20260327-social-montant-horaire-minimum.jpg

©Gettyimages

Décret 2026-158 du 4-3-2026 : JO 6

Un décret du 4 mars 2026 relève le montant horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD) rebond versée à l’employeur, pour tenir compte de la revalorisation du Smic intervenue au 1er janvier 2026. Le décret modifie l’article 18 du décret 2025-338 pour porter à 9,52 € contre 9,40 auparavant le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’APLD rebond au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2026

A noter :

Pour rappel, le dispositif d'APLD rebond ne peut plus être mis en place dans une entreprise depuis le 1er mars 2026, mais les dispositifs mis en place avant cette date peuvent continuer à s'appliquer jusqu'au 30 avril 2028 au plus tard. Une modification de l'accord collectif ou du document unilatéral mis en place avant le 1er mars 2026 peut cependant intervenir après cette date. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Je découvre

A lire aussi

quoti-20260326-une.jpg
Social - Social

Quand le véhicule confié au salarié pour un usage professionnel est qualifié d’avantage en nature

Si bien souvent les questions de qualification et d’évaluation des avantages en nature relèvent du contentieux de la sécurité sociale, elles peuvent également relever du contentieux prud’homal comme donne à le voir l’arrêt du 14 janvier 2026 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'un véhicule mis à la disposition permanente du salarié et utilisé pour des trajets personnels constitue un avantage en nature.
quoti-20260319-une.jpg
Social - Social

Les plafonds d'utilisation du compte personnel de formation sont fixés

Le pouvoir réglementaire fixe les plafonds d’utilisation des droits figurant sur le CPF, précise les nouvelles règles d’éligibilité des permis de conduire et aménage les bilans de compétences.
quoti-20260317-social.jpg
Social - Social

AT/MP : le questionnaire risques professionnels bientôt directement accessible sur net-entreprises