Décret 2026-158 du 4-3-2026 : JO 6

Un décret du 4 mars 2026 relève le montant horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD) rebond versée à l’employeur, pour tenir compte de la revalorisation du Smic intervenue au 1er janvier 2026. Le décret modifie l’article 18 du décret 2025-338 pour porter à 9,52 € contre 9,40 auparavant le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’APLD rebond au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2026.