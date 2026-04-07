With your agreement, we and our 988 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposes:Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices non commerciaux
Fiscal - Bénéfices non commerciaux

Le reversement d’honoraires d’avocat en cas de contestation est déductible l’année où il intervient

Le remboursement par un avocat à un client d’un trop-perçu en exécution d’une décision en contestation d’honoraires est déductible des bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient.

CE 16-2-2026 n° 499138

Publié le 07/04/2026
Par Jeanne Eve LEPINAY
quoti-20260407-fiscal.jpg

©Gettyimages

Les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l’assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. 

La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition. Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient. 

Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui a jugé que le remboursement à un client d’un trop-perçu d’honoraires en exécution d’une décision en contestation d’honoraires ne peut être regardé comme une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.

A noter :

La cour administrative d’appel de Paris avait considéré que les honoraires remboursés au client dans le cadre d’une telle procédure n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux de l’avocat au titre de l’année de leur reversement car ledit reversement ne se rattachait pas à l’exercice normal de la profession d’avocat (CAA Paris 26-9-2024 n° 23PA02321).

Le Conseil d’État reprend le principe posé dans sa jurisprudence (CE 19-12-2019 n° 435402). Selon le rapporteur public, suivi par la Haute Assemblée, ces reversements d’honoraires sont exposés dans l’intérêt professionnel de l’avocat et ne sauraient être regardés comme une sanction venant réprimer l’exercice d’une activité illicite ou même comme ayant pour objet de révéler un manquement de l’intéressé aux obligations professionnelles ou déontologiques régissant l’exercice de sa profession. L’action en contestation d’honoraires prévue par le décret de 1991 précité s’apparente à une correction judiciaire du prix facturé par un avocat pour l’accomplissement de ses prestations, laquelle doit être déductible des recettes professionnelles réalisées au titre de l’année du reversement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalBénéfices non commerciaux
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

L'autoliquidation de la TVA
fiscal -

L'autoliquidation de la TVA

Je découvre
Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
fiscal -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027

Je découvre

A lire aussi

quoti-20260402-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices non commerciaux

Frais de carburant pour 2025 : des barèmes en baisse

Bercy a publié les barèmes utilisés notamment par les exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée et les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition pour évaluer forfaitairement les frais de carburant exposés lors de leurs déplacements professionnels.
quoti-20260330-fiscalune.jpg
Fiscal - Bénéfices non commerciaux

Résultat 2025 des entreprises non commerciales : tour d'horizon des principales nouveautés

Les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui relèvent de la déclaration contrôlée doivent souscrire, au plus tard le 20 mai 2026, une déclaration n° 2035-SD et ses annexes.
quoti-20260311-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices non commerciaux

Loi de finances pour 2026 : toutes les conséquences de la fin du statut particulier des OGA sont tirées

La loi de finances pour 2026 procède aux derniers ajustements rendus nécessaires par la suppression, issue de la loi de finances pour 2025, du statut particulier des OGA et de l'agrément qui leur est délivré par l'administration.