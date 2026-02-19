With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur les sociétés
Fiscal - Impôt sur les sociétés

Sociétés civiles exerçant une activité commerciale accessoire : appréciation du seuil de 10 %

Une société civile n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés tant que le montant de ses recettes commerciales n’excède pas 10% du montant de ses recettes totales. La Haute Assemblée vient préciser les modalités d'appréciation de ce seuil.

CE 23-12-2025 n° 503043

Publié le 19/02/2026
Par Sandrine SEGAUD
quoti-20260219-fiscalok.jpg

©Gettyimages

Une société civile est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de l'interprétation contenue par les énonciations d’une réponse ministérielle (Rép. Berger : AN 11-5-1981 n° 33593) réitérées par le BOI-IS-CHAMP-10-30 nos 320 et 330 qui admettent le non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles tant que le montant de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales, pour faire échec au maintien des cotisations d’IS auxquelles l’administration fiscale l’a assujettie au titre d’un exercice (N). 

En effet, si le montant de ses recettes commerciales hors taxes a représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour l’exercice précédent (N-1) et pour l’exercice suivant (N+1), cette part est, pour l'exercice en cause (N), inférieure à 10 %. 

Or, il résulte de cette doctrine administrative que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur qu’elle prévoit (non-assujettissement à l’IS) dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés aient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'IS.

A noter :

La question inédite soumise au Conseil d’État porte sur l’interprétation de la tolérance administrative figurant aux paragraphes nos 320 et 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30 prévoyant le non-assujettissement des sociétés civiles à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leur recettes totales hors taxes. Selon l’administration, une fois que la société civile a dépassé au cours d’une année le seuil de 10 %, elle est assujettie à l’IS pour toutes les années suivantes, même si pour certaines de ces années le seuil n’est pas franchi. Au contraire, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que la société n’a pas à être assujettie à l’IS au titre de chaque année au cours de laquelle le seuil de 10 % n’est pas dépassé, même s’il a été atteint au cours des années antérieures (CAA Paris 31-1-2025 n° 23PA00066). Le Conseil d’État confirme la position de la cour en tranchant cette divergence d’interprétation portant sur la signification des termes « tant que » et en consacrant l’autonomie de chaque exercice pour l’appréciation du franchissement du seuil.

Relevons à cet égard que, d’une part, le n° 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30, qui institue une tolérance complémentaire, indique que celle-ci a pour objet de « limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 % », ce qui semble indiquer que le seuil de 10 % peut être franchi à plusieurs reprises. En outre, la doctrine relative aux SCP admet de ne pas les soumettre à l’IS « si le montant HT de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales HT » (BOI-BNC-SECT-70-10-10 nos 50 et 60 reprenant notamment la Rép. Le Douarec : AN 8-12-1980 n° 29714 et le BOI-IS-CHAMP-20-10-20 n° 90, se référant à la réponse Berger).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalImpôt sur les sociétés
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260205-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur les sociétés

Application de la théorie de l’apparence à une SCI sans activité commerciale et n’ayant pas opté pour l’IS

Une SCI ne saurait soutenir qu'elle n'est plus soumise à l'IS lorsque, malgré la cessation de son activité, elle a entretenu l’apparence d’une société soumise à cet impôt et alors même qu'elle n'a pas opté pour l'IS au moment de sa création.
quoti-20260202-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur les sociétés

Résultat 2025 des entreprises industrielles et commerciales : revues des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2025 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2025) doit être télédéclaré au plus tard le 20 mai 2026.
quoti-20251128-fiscal.jpg
Fiscal - Impôt sur les sociétés

Les dotations aux amortissements d’un prototype ne constituent pas des dépenses éligibles au CIR

Selon la cour administrative d'appel de Douai, le crédit d'impôt recherche (CIR) ne s'applique pas aux dotations aux amortissements d'un prototype en tant que tel.