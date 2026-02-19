Une société civile est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de l'interprétation contenue par les énonciations d’une réponse ministérielle (Rép. Berger : AN 11-5-1981 n° 33593) réitérées par le BOI-IS-CHAMP-10-30 nos 320 et 330 qui admettent le non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles tant que le montant de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales, pour faire échec au maintien des cotisations d’IS auxquelles l’administration fiscale l’a assujettie au titre d’un exercice (N).
En effet, si le montant de ses recettes commerciales hors taxes a représenté plus de 10 % du montant de ses recettes totales hors taxes pour l’exercice précédent (N-1) et pour l’exercice suivant (N+1), cette part est, pour l'exercice en cause (N), inférieure à 10 %.
Or, il résulte de cette doctrine administrative que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur qu’elle prévoit (non-assujettissement à l’IS) dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés aient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'IS.
A noter :
La question inédite soumise au Conseil d’État porte sur l’interprétation de la tolérance administrative figurant aux paragraphes nos 320 et 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30 prévoyant le non-assujettissement des sociétés civiles à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leur recettes totales hors taxes. Selon l’administration, une fois que la société civile a dépassé au cours d’une année le seuil de 10 %, elle est assujettie à l’IS pour toutes les années suivantes, même si pour certaines de ces années le seuil n’est pas franchi. Au contraire, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que la société n’a pas à être assujettie à l’IS au titre de chaque année au cours de laquelle le seuil de 10 % n’est pas dépassé, même s’il a été atteint au cours des années antérieures (CAA Paris 31-1-2025 n° 23PA00066). Le Conseil d’État confirme la position de la cour en tranchant cette divergence d’interprétation portant sur la signification des termes « tant que » et en consacrant l’autonomie de chaque exercice pour l’appréciation du franchissement du seuil.
Relevons à cet égard que, d’une part, le n° 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30, qui institue une tolérance complémentaire, indique que celle-ci a pour objet de « limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 % », ce qui semble indiquer que le seuil de 10 % peut être franchi à plusieurs reprises. En outre, la doctrine relative aux SCP admet de ne pas les soumettre à l’IS « si le montant HT de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales HT » (BOI-BNC-SECT-70-10-10 nos 50 et 60 reprenant notamment la Rép. Le Douarec : AN 8-12-1980 n° 29714 et le BOI-IS-CHAMP-20-10-20 n° 90, se référant à la réponse Berger).