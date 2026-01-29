Au 1er janvier 2026, les tarifspar mètre carré de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et ceux de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France devraient être les suivants :
Lieu de situation des biens (1)
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
a. Locaux à usage de bureaux :
- Tarif normal
26,11 €
21,99 €
12,03 €
5,82 €
- Tarif réduit (2)
12,98 €
10,94 €
7,25 €
5,26 €
b. Locaux commerciaux
8,96 €
4,66 €
2,39 €
c. Locaux de stockage
4,69 €
2,39 €
1,23 €
d. Surfaces de stationnement :
- Taxe annuelle
2,96 €
1,61 €
0,85 €
- Taxe additionnelle (3)
5,05 €
2,93 €
1,49 €
- Total
8,01 €
4,54 €
2,34 €
(1) 1e circonscription : les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.
Ces tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, avec arrondissement, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur (CGI art. 231 ter, VI et 1599 quater C, V).
Ces tarifs sont calculés par nos soins en fonction de la prévision de l'IPC hors tabac figurant dans le projet de loi de finances pour 2026, soit 1,3 %. Ils devront être confirmés par l'administration dans une prochaine mise à jour Bofip.
A noter :
Les locaux implantés sur les communes de la 2e circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes d'Île-de-France (FSRIF) bénéficient d'une réduction tarifaire de 10 %, soit les tarifs suivants :
- locaux à usage de bureaux : 19,80 € (tarif normal) et 9,85 € (tarif réduit) ;
- locaux commerciaux : 8,07 € ;
- locaux de stockage : 4,23 € ;
- surfaces de stationnement : 2,67 € (soit, avec la taxe additionnelle, 7,72 €).
Par ailleurs, les communes de la 3e circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la DSU et au FSRIF relèvent des tarifs de la 4e circonscription.