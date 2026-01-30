Au 1er janvier 2026, les tarifspar mètre carré de la taxe annuelle sur les bureaux en Provence-Côte d'Azur devraient être les suivants :

- locaux à usage de bureaux : 1,01 € ;

- locaux commerciaux : 0,42 € ;

- locaux de stockage : 0,23 € ;

- surfaces de stationnement : 0,16 €.

Ces tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la précision de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac retenue dans la loi de finances de l'année, en arrondissant, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur (CGI art. 231 quater, VI).