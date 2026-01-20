With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Taxes et redevances immobilières

Tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France

Les tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France sont fixés.

Arrêté VLOL2532385A du 10-12-2025

Publié le 20/01/2026
quoti-20260120-fiscal.jpg

©Gettyimages

Les tarifs de droit commun par mètre carré de construction de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France sont fixés pour 2026 à :

Lieu de situation des locaux (1)

1e
circonscription

2e
circonscription

3e
circonscription

4e
circonscription

Locaux
à usage
de bureaux

469,99 €

105,78 €

58,79 €

0 €

Locaux commerciaux

151,62 €

94,04 €

37,65 €

0 €

Locaux
de stockage

16,49 €

(1) 1e circonscription : Paris (75) et Hauts-de-Seine (92).
2e circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, hors Paris et Hauts-de-Seine.
3e circonscription : les communes qui font partie de l'unité urbaine de Paris, délimitée par arrêté, hors métropole du Grand Paris.
4e circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.

A noter :

Les communes de la 1e circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) sont classées pour l'assiette de la taxe dans la 2e circonscription. 

Lorsqu'elles perdent leur éligibilité à la DSU ou au bénéfice du FSRIF, elles bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement dégressif respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la taxe liée à cette perte d'éligibilité. 

Les valeurs applicables en 2026 sont les suivantes :

1e circonscription

Perte DSU ou FSRIF en 2023

Perte DSU ou FSRIF en 2024

Perte DSU ou FSRIF en 2025

Locaux à usage
de bureaux

378,94 €

287,89 €

196,83 €

Locaux commerciaux

137,23 €

122,83 €

108,44 €

Cette dérogation ne concerne pas les locaux de stockage, qui sont soumis à un tarif unique de 16,49 €, quelle que soit la circonscription.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalTaxes et redevances immobilières
