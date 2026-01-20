Les tarifs de droit commun par mètre carré de construction de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France sont fixés pour 2026 à :

(1) 1 e circonscription : Paris (75) et Hauts-de-Seine (92). 2 e circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, hors Paris et Hauts-de-Seine. 3 e circonscription : les communes qui font partie de l'unité urbaine de Paris, délimitée par arrêté, hors métropole du Grand Paris. 4 e circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.

A noter :

Les communes de la 1e circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) sont classées pour l'assiette de la taxe dans la 2e circonscription.

Lorsqu'elles perdent leur éligibilité à la DSU ou au bénéfice du FSRIF, elles bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement dégressif respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la taxe liée à cette perte d'éligibilité.

Les valeurs applicables en 2026 sont les suivantes :