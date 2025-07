En application de l'article 283, 3 du CGI, un avocat qui émet une facture d’honoraires mentionnant la TVA est, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le paiement d’une telle facture aurait été effectué sur un compte ouvert au nom d’une personne autre que l’émetteur.

Par suite, la circonstance que l’avocat n’ait pas personnellement appréhendé la somme en cause, celle-ci ayant été encaissée sur un compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et non sur son compte bancaire professionnel, est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.