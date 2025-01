[VIDEO] Juristes et avocats, comment maîtriser les aspects juridiques de la marge commerciale ?

Les juristes et les avocats doivent être business partner et maîtriser les aspects comptables et commerciaux des négociations contractuelles. Le point avec Nissrine Kassase, avocate, fondatrice du cabinet Lawlines et formatrice chez Lefebvre Dalloz Compétences.