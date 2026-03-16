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[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Harcèlement managérial : faut-il prouver avoir été personnellement visé pour être indemnisé ?

Publié le 16/03/2026
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[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Liberté d’expression des salariés : la Cour de cassation change de méthode

Et si la question n’était plus seulement de savoir si un salarié “a abusé” de sa liberté d’expression… mais d’évaluer si l’employeur a restreint proportionnellement cette liberté ? Depuis le 14 janvier 2026, la Cour de cassation propose une mise en balance entre la liberté fondamentale du salarié et les intérêts légitimes de l’entreprise, selon trois mots-clés très concrets : nécessité, adéquation, proportionnalité. Dans cet épisode, Angeline Doudoux reçoit Sophie André, journaliste en droit social chez Lefebvre Dalloz, pour décrypter cette nouvelle grille de lecture.