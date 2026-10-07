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[WEBINAIRE] Experts-comptables : découvrez les nouvelles possibilités de l’IA juridique et fiscale

Publié le 07/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

GenIA-L, l’IA juridique et fiscale de Lefebvre Dalloz, évolue au rythme des avancées de l’intelligence artificielle pour offrir toujours plus de possibilités aux experts-comptables et à leurs collaborateurs.

Dans ce webinaire, découvrez les dernières innovations de GenIA-L à travers des cas d’usage pensés pour les cabinets :

- analyser vos fichiers Excel pour exploiter plus facilement les données de vos dossiers

- améliorer vos requêtes grâce à la reformulation intelligente pour obtenir des réponses toujours plus pertinentes

- aller plus loin dans l’analyse de conformité de vos documents grâce à un examen approfondi clause par clause.

En avant-première, nous vous présenterons également les prochaines évolutions de GenIA-L et les futures solutions Lefebvre Dalloz intégrant l’intelligence artificielle.

Ce webinaire aura lieu le 15 octobre de 13h15 à 14h.

Cliquez ici pour vous inscrire

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