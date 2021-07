Dans toutes les instances devant les juridictions administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (C. just. adm. art. L 761-1).

À Marseille, un permis de construire 16 villas individuelles est attaqué en justice. Le juge, constatant que le permis, illégal, est régularisable, sursoit à statuer (C. urb. art. L 600-5-1). Un permis de régularisation est délivré. L’auteur du recours est-il « partie perdante » et donc, tenu au paiement des frais exposés par l’autre partie ?

Pour le Conseil d’État, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre le permis de construire initial, dont l’auteur du recours était fondé à soutenir qu’il était illégal et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas, à elle seule, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. En l’espèce, le juge a rejeté l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.

A noter : Les « frais exposés et non compris dans les dépens » correspondent, en pratique, aux honoraires d’avocat. Le juge met en principe les frais exposés par la partie gagnante à la charge de la partie perdante. Il peut cependant être délicat de déterminer qui perd et qui gagne. La jurisprudence recourt alors à la notion de partie « qui perd pour l’essentiel ».