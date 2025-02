Un homme décède le 17 décembre 2015. Il laisse à sa survivance son épouse en secondes noces, leur fils mineur et ses deux filles issues de sa précédente union, qui tous acceptent sa succession à concurrence de l’actif net. La veuve s’acquitte seule de l’impôt sur le revenu 2014 et 2015, codébitrice solidaire de son défunt mari. Cherchant à en obtenir le remboursement, elle assigne ses belles-filles en partage et paiement d’une provision au titre de leur contribution à la dette fiscale, soit 159 805 € chacune. La cour d’appel lui oppose l’extinction de sa créance, faute de l’avoir déclarée dans les 15 mois de la publication de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net – ACAN – (C. civ. art. 792). La veuve se pourvoit en soutenant que cette obligation de déclaration ne vaut que pour les créanciers de la succession ; elle ne s’impose pas à l’héritier qui revendique une créance en contribution à l’encontre de ses cohéritiers pour avoir, après le décès, payé seul et à l’aide de ses fonds propres une dette successorale. Elle invoque les règles de paiement du passif successoral en présence de plusieurs cohéritiers et le principe de division des poursuites (C. civ. art. 873).

La Cour de cassation confirme néanmoins l’arrêt d’appel. L’obligation de déclaration s’impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d’un recours en contribution à l’égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.