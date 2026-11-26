L'absence de mise en œuvre, contre le dirigeant d'une société, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L 651-2 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 267 du LPF.

Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l'administration fiscale, retient qu'il n'est pas justifié de poursuites personnelles engagées contre le gérant à la suite de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, venant sanctionner quelque faute ou erreur de gestion.