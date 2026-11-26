L'absence de mise en œuvre, contre le dirigeant d'une société, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L 651-2 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 267 du LPF.
Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l'administration fiscale, retient qu'il n'est pas justifié de poursuites personnelles engagées contre le gérant à la suite de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, venant sanctionner quelque faute ou erreur de gestion.
A noter :
La Chambre commerciale de la Cour de cassation reprend, pour ces deux actions, le principe d’indépendance déjà énoncé sous l’empire des dispositions régissant l’action en comblement de passif.
La solution est conforme à la doctrine administrative selon laquelle les conditions d’exercice de l’action prévue à l’article L 267 du LPF sont totalement étrangères à celles de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (BOI-REC-SOLID-10-10-10 n° 90) et qui précise également que l’article L 267 peut s’appliquer alors même que le dirigeant a déjà été condamné sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce (BOI précité n° 180).