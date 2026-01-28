With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel
Social - Représentation du personnel

L'aide aux services à la personne est exonérée de cotisations à hauteur de 2 591 € par salarié

Publié le 28/01/2026
quoti-20260128-social.jpg

©Gettyimages

Arrêté CPPS2533264A du 23-12-2025 : JO 31

Le comité social et économique (CSE) ou l’employeur peut verser aux salariés une aide financière pour faciliter l’accès à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise ou encore pour financer des services visés à l'article L 7231-1 du Code du travail (garde des enfants, tâches ménagères ou familiales à domicile, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile, etc.) ou des activités de services assurées par les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants, assistants maternels et centres de loisirs (C. trav. art. L 7233-4, D 7233-6 et D 7233-8).

L’aide financière peut être versée directement au bénéficiaire ou sous la forme du chèque emploi-service universel (Cesu).

Le plafond d'exemption d'assiette de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés, de la CSG et de la CRDS et des taxes et participations assises sur les salaires pour cette aide est relevé à compter du 1er janvier 2026 et s'élève désormais à 2 591 € par bénéficiaire et par année civile.

A noter :

En 2025, l'aide financière était exonérée des cotisations et contributions ci-dessus à hauteur de 2 540 € (Arrêté ECOS2433361A du 26-12-2024).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialReprésentation du personnelPaie
