En cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Si l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail. Une cour d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé introduite le 27 décembre 2018 pour des faits reprochés par le salarié à l’ancien employeur qui se seraient déroulés au plus tard en décembre 2014 alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-18.999 F-D).