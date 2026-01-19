Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Une cour d'appel ne peut pas rejeter la demande d'annulation du licenciement du salarié soutenant avoir fait usage de sa liberté d'expression en remettant deux caricatures au directeur des ressources humaines sans examiner le contexte, le salarié faisant valoir qu'il avait vainement sollicité un aménagement de son poste compte tenu de ses problèmes de santé, ni vérifier la portée des deux dessins et leur impact au sein de l'entreprise, compte-tenu notamment de la publicité qui leur avait été donnée avant le licenciement, ainsi que l'effectivité de l'atteinte à l'honneur du directeur des ressources humaines qui se serait reconnu dans l'un des dessins (Cass. soc. 14-1-2026 n° 23-19.947 FS-B).

Une cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement fondé en partie sur le fait que la salariée a manifesté par écrit son manque de confiance à l'égard de son supérieur hiérarchique, sans excès, injure ou diffamation, porte atteinte à son droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail, et est en conséquence nul, alors qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée des déclarations lors de réunions institutionnelles, faits relevant de l'exercice de sa liberté d'expression dans l'entreprise, elle aurait dû examiner l'ensemble et la teneur des propos considérés par l'employeur comme fautifs et le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, et vérifier la portée et leur impact au sein de l'entreprise pour apprécier la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l'employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif (Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-19.583 FS-B).

La rupture du contrat de travail d'une auxiliaire de vie au sein d'un Ehpad ayant exprimé un désaccord sur la prise en charge d'une nouvele résidente ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression dès lors qu'elle est fondée sur un juste équlibre entre le droit de la salariée à la liberté d'expression, d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts, face au comportement agressif de l'intéressée et au refus annoncé d'exécuter une tâche qui relevait de ses attributions, d'autre part (Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-13.778 FS-B).

Ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression le comportement d'une salariée licenciée, entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieure hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, l'intéressée ayant notamment adressé un courriel au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements (Cass. soc. 14-1-2026 n° 23-17.946 FS-B).

Aucune disposition du Code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. Une cour d'appel ne peut pas décider qu'en l'absence d'enquête interne, la matérialité des faits au soutien de la faute grave et du licenciement est insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement au salarié, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites (Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-19.544 F-B).