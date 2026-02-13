Retraite de base

Cotisation forfaitaire

La cotisation forfaitaire est progressive et fonction de l'ancienneté de l'avocat au 1er janvier 2026, laquelle est appréciée à compter de la date de son inscription au barreau.

Pour l'année 2026, la cotisation forfaitaire augmente et s'établit à :

– 363 € pour la 1e année ;

– 730 € pour la 2e année ;

– 1 145 € pour la 3e année ;

– 1 558 € pour les 4e et 5e années ;

– 1 988 € à partir de la 6e année et pour les avocats non salariés de 65 ans et plus.

Cotisation proportionnelle

La cotisation proportionnelle est calculée à titre provisionnel sur le revenu net de 2024, dans la limite d'un plafond de 297 549 €. Son taux demeure fixé à 3,20 % (CSS art. D 652-1).

La cotisation due en début d'activité est de 292 € pour les avocats inscrits à la CNBF en 2025 et en 2026.

Retraite complémentaire obligatoire

Le barème des taux de cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui doit être exercée en faveur d'une des classes de cotisations au plus tard le 31 janvier 2026.

En l'absence de choix exprimé dans ce délai, les taux de la classe précédemment appliqués sont maintenus de plein droit (Règl. du régime de retraite complémentaire de la CNBF art. 30).

Le taux de cette cotisation est en augmentation pour la classe 1, pour toutes les tranches de revenus. Il augmente uniquement pour la première tranche s’agissant des classes C2 et C2+.

Revenu (en €) Classes De 1 à 42 507 De 42 508 à 85 014 De 85 015 à 127 521 De 127 522 à 170 028 De 170 029 à 212 535 C1 7,00 % 10,40 % 12,20 % 14,00 % 15,80 % C2 7,00 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 % C2 + 7,00 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 20,40 %

La cotisation due en début d'activité est de 639 € (si classe 1) pour les avocats inscrits à la CNBF en 2025 et en 2026.

Invalidité-décès

La cotisation forfaitaire annuelle d'invalidité-décès demeure fixée à :