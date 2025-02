Si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de son ancienneté exprimée en années complètes. Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-16.577 F-D).