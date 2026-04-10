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Fiscal - Impôt sur le revenu

Calendrier de la déclaration des revenus 2025

La campagne de déclaration des revenus 2025 s’ouvre ce jeudi 9 avril. Comme chaque année, les dates limites de souscription en ligne sont fixées selon le département de domiciliation. La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 19 mai à minuit.

site impots.gouv.fr

Publié le 10/04/2026
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©Gettyimages

L’administration a communiqué le calendrier de la campagne de déclaration des revenus de l’année 2025. La déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr sera accessible du jeudi 9 avril au 4 juin 2026.

Les dates butoir de dépôt des déclarations de revenus de 2025 sont fixées en fonction du département de domiciliation au 1er janvier 2026 et s’établissent comme suit :

Déclaration en ligne

Départements nos 01 à 19 et résidents à l'étranger

jeudi 21 mai 2026 à 23h59

Départements nos 20 à 54

Jeudi 28 mai 2026 à 23h59

Départements nos 55 à 974 et 976

Jeudi 4 juin 2026 à 23h59

Déclaration papier (y compris non résidents)

Mardi 19 mai 2026 à 23h59

Rappelons que la souscription de la déclaration en ligne est en principe obligatoire. Seuls en sont dispensés les contribuables qui ne disposent pas d’un accès à Internet dans leur résidence principale, ou qui estiment ne pas être en capacité de déclarer leurs revenus en ligne. Les contribuables vivant le cas échéant dans une zone encore « blanche » ne sont plus légalement dispensés depuis le 1er janvier 2025 (CGI art. 1649 quater B quinquies).

L’administration permet aux contribuables ayant télédéclaré leurs revenus dans le délai imparti de rectifier en ligne leur déclaration après réception des avis d’imposition. Le service dit de « télécorrection » sera disponible mi-août 2026 jusque mi-décembre 2026.

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