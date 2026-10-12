Les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d'une activité de location meublée sont imposées après application d'un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (CGI art. 151 septies B). Le bénéfice de l'abattement nécessite d’apprécier si, à la date de la cession du bien, celui-ci était affecté à l’exploitation de l’entreprise.

Selon la cour administrative d'appel de Paris, tel n’est pas le cas d’un appartement cédé en mars N qui n’était plus donné à bail depuis juin N-1 et pour lequel, si un mandat de location avait été confié à une agence, il n’apparaît pas que des diligences en vue de sa relocation aient été poursuivies après l’expiration de ce mandat en décembre N-1. Le bien ne peut dès lors être regardé comme affecté à l’exploitation à la date de sa cession ni, en tout état de cause, à l’ouverture de l’exercice de cession.