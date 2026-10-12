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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values professionnelles
Fiscal - Plus-values professionnelles

Cession d'un immeuble vacant précédemment donné en location : l'abattement sur la PVLT sous condition

N'est pas affecté à l'exploitation d'un loueur en meublé professionnel un immeuble dont le bail a expiré lorsque les diligences entreprises en vue de sa relocation n’ont pas été poursuivies jusqu’à la cession. La plus-value à long terme ne peut donc pas être réduite de l'abattement pour durée de détention.

CAA Paris 2-7-2026 n° 24PA03871

Publié le 12/10/2026
Par Jeanne Eve LEPINAY
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©Gettyimages

Les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d'une activité de location meublée sont imposées après application d'un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (CGI art. 151 septies B). Le bénéfice de l'abattement nécessite d’apprécier si, à la date de la cession du bien, celui-ci était affecté à l’exploitation de l’entreprise.

Selon la cour administrative d'appel de Paris, tel n’est pas le cas d’un appartement cédé en mars N qui n’était plus donné à bail depuis juin N-1 et pour lequel, si un mandat de location avait été confié à une agence, il n’apparaît pas que des diligences en vue de sa relocation aient été poursuivies après l’expiration de ce mandat en décembre N-1. Le bien ne peut dès lors être regardé comme affecté à l’exploitation à la date de sa cession ni, en tout état de cause, à l’ouverture de l’exercice de cession.

A noter :

1. L'administration admet de regarder comme affecté à l'exploitation un immeuble qui ne l'est plus à la date de la cession, dès lors que cette condition était respectée à l'ouverture de l'exercice de cession du bien (BOI-BIC-PVMV-20-40-30 n° 250).

2. Sur l’exigence de diligences suffisantes pour donner des locaux en location permettant la déduction des charges en matière de revenus fonciers, voir notamment CE 4-6-2012 n° 334196.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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